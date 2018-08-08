Псковский госуниверситет прошёл аккредитацию

Псков, , 13:35 — REGNUM Псковский государственный университет прошёл государственную аккредитацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Аккредитационная экспертиза проходила в ПсковГУ с 2 по 31 июля 2018 года. В Пскове экспертная группа из 25 человек проводила экспертизу 95 основных образовательных программ, ещё четыре эксперта работали в Великих Луках, где действует филиал вуза. Там проверялись девять образовательных программ.

«По результатам аккредитационной экспертизы установлено полное соответствие содержания и качества подготовки обучающихся Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) по всем образовательным программам», — отметили в ПсковГУ.

Прошедшая аккредитация, по словам ректора вуза Юрия Демьяненко, явилась для Псковского госуниверситета «серьёзным испытанием».

«Для нас это очень важно, так как эта аккредитация явилась своеобразным подведением итогов 6-летней работы вуза», — отметил ректор ПсковГУ.

Напомним, Псковский государственный университет был создан в 2011 году путём слияния пяти ведущих учебных заведений профессионального образования. В Великих Луках работает филиал ПсковГУ.