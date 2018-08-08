Ученые из РФ и Германии создали препарат для диагностики и лечения рака

Москва, , 12:37 — REGNUM Гибридный нано-материал, эффективный в борьбе против раковых опухолей, открыли микробиологи из России и Германии. Об этом рассказал руководитель лаборатории биомедицинских наноматериалов НИТУ «МИСиС» Максим Абакумов в интервью «Известиям».

По его словам, группе ученых удалось соединить наночастицы золота (Au) и магнетита (Fe3O4) в гибрид, который обладает «магнитными свойствами» и «лекарство на себе способен нести».

Специалисты считают, что данное открытие, благодаря которому совершен прорыв в медицине, поможет внедрить совершенно новое поколение средств лечения злокачественных опухолей.

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