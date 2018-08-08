Учёные: Кораллы способны адаптироваться к повышению температуры воды

Гонолулу, США, , 11:39 — REGNUM Учёные из США установили, что кораллы у берегов Гавайских островов адаптировались к повышению температуры воды. Об этом сообщается в журнале PeerJ.

Учёные повторили эксперимент 1970 года по выживаемости кораллов в воде с повышенной температурой. Выяснилось, что за прошедшие годы вырос процент выживаемости полипов при повышенной температуре.

Отмечается, что подобные результаты являются первым свидетельством того, что кораллы способны приспособиться к изменению окружающих условий. По мнению учёных, адаптация может быть связана с изменением в физиологических процессах полипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Большой Барьерный риф за 30 тыс. лет своего существования пережил несколько массовых вымираний кораллов.

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