Учёные: пойманные слоны живут меньше, чем рождённые в неволе

Турку, Финляндия, , 10:56 — REGNUM Учёные из Финляндии изучили процесс отлова диких индийских слонов и пришли к выводу, что они живут меньше, чем особи, рожденные в неволе. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные провели анализ данных о более чем пяти тысячах слонов, которые были приручены для работы на лесозаготовках в Мьянме. Из них две тысячи особей были пойманы и ещё три тысячи родились в неволе.

Выяснилось, что во всех возрастных группах у всех пойманных слонов риск смерти был выше, чем у рождённых в неволе.

По оценкам учёных, отлов и приручение слона снижает ожидаемую продолжительность жизни животного в среднем на 3−7 лет по сравнению с родившимися в неволе.

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