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Учёные обнаружили сильное электромагнитное излучение на спутнике Юпитера

Наука

Речь идёт о спутнике Ганимед

Берлин, 8 августа 2018, 10:31 — REGNUM  Учёные из Германии, Великобритании и США пришли к выводу, что один из спутников Юпитера излучает сильные электромагнитные волны. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Речь идёт о спутнике Ганимед. Согласно выводам исследователей, электромагнитные волны на Ганимеде в сотни раз мощнее, чем исходящие от другого спутника Юпитера — Европы, а также в миллион раз сильнее, чем на Земле.

Учёные провели анализ данных космического аппарата NASA Galileo, который проводил исследование электромагнитной волновой среды в магнитосфере Юпитера. По их мнению, обнаруженные на Ганимеде колебания могли быть вызваны сильным магнитным полем Юпитера, которое является самым мощным в Солнечной системе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что на спутнике Юпитера, Европе, следы существования жизни могут находиться подо льдом на глубине в один сантиметр.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные: На спутнике Юпитера следы жизни могут находиться подо льдом

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Космические полеты, аппараты и исследования
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