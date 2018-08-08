Учёные обнаружили сильное электромагнитное излучение на спутнике Юпитера

Берлин, , 10:31 — REGNUM Учёные из Германии, Великобритании и США пришли к выводу, что один из спутников Юпитера излучает сильные электромагнитные волны. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Речь идёт о спутнике Ганимед. Согласно выводам исследователей, электромагнитные волны на Ганимеде в сотни раз мощнее, чем исходящие от другого спутника Юпитера — Европы, а также в миллион раз сильнее, чем на Земле.

Учёные провели анализ данных космического аппарата NASA Galileo, который проводил исследование электромагнитной волновой среды в магнитосфере Юпитера. По их мнению, обнаруженные на Ганимеде колебания могли быть вызваны сильным магнитным полем Юпитера, которое является самым мощным в Солнечной системе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что на спутнике Юпитера, Европе, следы существования жизни могут находиться подо льдом на глубине в один сантиметр.

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