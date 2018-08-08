Учёные выявили сорт кукурузы, которая получает азот из воздуха

Мехико, , 10:07 — REGNUM Учёные из Мексики и США выявили сорт кукурузы, которая способна получать азот от бактерий-симбионтов, которые перерабатывают его из воздуха. Об этом сообщается в журнале PLOS Biology.

Отмечается, что сорт мексиканской кукурузы Sierra Mixe был найден около 30 лет назад. Однако только сейчас учёным удалось доказать, что растение действительно получает азот из воздуха.

Учёные оценивали соотношение изотопов азота. Им удалось показать, что кукуруза Sierra Mixe получает от бактерий от 29% до 82% всего необходимого ей азота.

Исследователи считают, что такая способность кукурузы может сократить затраты на удобрения. В дальнейшем они намерены установить генетические механизмы возникновения этого свойства у кукурузы, а также состав и механизмы их появления на корнях растения.

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