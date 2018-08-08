Установлено соотношение между дозами выпивки и сокращением жизни

Лондон, , 08:24 — REGNUM Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) выяснили, какую дозу спиртного в неделю следует считать безопасной для здоровья человека. Результаты исследования публикует издание The Lancet.

В ходе работы учёные проанализировали сведения о состоянии здоровья 600 тыс. человек из 19 стран мира с учётом количеств потребляемого участниками исследования алкоголя.

В результате выяснилось, что люди, употребляющие 18 и более стандартных единиц алкоголя (units, они же «дринки») в неделю, живут меньше на пять лет. Те, кто выпивает от 10 до 15 стандартных единиц в неделю, сокращают свою жизнь на 1−2 года. По сведениям учёных, даже употребление в неделю 5−10 «дринков» сокращает жизнь человека на полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года были опубликованы результаты исследования учёных Пенсильванского университета (США), которые говорят о том, что в ходе эволюции у человека выработается непереносимость спиртного. Это связано с накапливающимися изменениями в человеческой ДНК.

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