Среда, 8 Августа 2018 года
07:21:51 МСК

В Харбине открыта первая в Китае лаборатория класса безопасности BSL-4

Наука

Лаборатория призвана ускорить государственные разработки по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями

Харбин, Китай, 8 августа 2018, 06:46 — REGNUM  Китай запустил в эксплуатацию высокотехнологичную биологическую лабораторию в столице северо-восточной провинции Хэйлунцзян городе Харбине, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Первая китайская лаборатория высшего, четвертого уровня биологической безопасности (BSL-4) для больших животных была запущена в эксплуатацию после того, как получила аккредитацию от Китайской национальной службы аккредитации по оценке соответствия.

Лаборатория призвана ускорить государственные разработки по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями, сообщили в Харбинском ветеринарном исследовательском институте при Китайской академии сельскохозяйственных наук, который валяется оператором лаборатории.

В лаборатории будут проводиться тесты животных на патогены всех возможных инфекционных заболеваний, а также проводиться совместные с другими исследовательскими институтами исследования и разработки в борьбе с вирусами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить