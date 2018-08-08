В Харбине открыта первая в Китае лаборатория класса безопасности BSL-4

Харбин, Китай, , 06:46 — REGNUM Китай запустил в эксплуатацию высокотехнологичную биологическую лабораторию в столице северо-восточной провинции Хэйлунцзян городе Харбине, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Первая китайская лаборатория высшего, четвертого уровня биологической безопасности (BSL-4) для больших животных была запущена в эксплуатацию после того, как получила аккредитацию от Китайской национальной службы аккредитации по оценке соответствия.

Лаборатория призвана ускорить государственные разработки по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями, сообщили в Харбинском ветеринарном исследовательском институте при Китайской академии сельскохозяйственных наук, который валяется оператором лаборатории.

В лаборатории будут проводиться тесты животных на патогены всех возможных инфекционных заболеваний, а также проводиться совместные с другими исследовательскими институтами исследования и разработки в борьбе с вирусами.