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Китай продвигает фундаментальную науку в университеты

Наука

Особая ставка делается на привлечение талантов из-за рубежа

Китай продвигает фундаментальную науку в университеты
Иллюстрация: Balansart.ru
Китайская грамота

Пекин, 7 августа 2018, 18:38 — REGNUM  Министерство образования КНР призвало образовательные ведомства регионов активнее продвигать фундаментальные исследования в университетах, сообщает 7 августа Синьхуа.

Для этого перед вузами поставлена задача создания специальных исследовательских групп, способных по своему уровню работать над проектами в сфере стратегических и перспективных инноваций, а также создать для этого научную и технологическую инфраструктуру в виде научно-исследовательских платформ.

Министерство потребовало сосредоточить усилия на прорывных направлениях, способствующих модернизации промышленной структуры и переходу к новой инновационной модели экономического развития.

Особое внимание обращается на привлечение иностранных талантов. «Университеты должны сотрудничать с международными учреждениями из разных отраслей», — говорится в документе.

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Научные исследования
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