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Частное затмение Солнца произойдет 11 августа

Наука

Полное затмение Луны, которое произошло в ночь на 28 июля 2018 года, стало самым длительным в XXI веке

Москва, 7 августа 2018, 15:52 — REGNUM  Жители Российской Федерации, проживающие на севере и востоке страны, смогут увидеть частное затмение Солнца 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«11 августа произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полное затмение Луны, которое произошло в ночь на 28 июля 2018 года, стало самым длительным в XXI веке. Затмение продлилось почти четыре часа — с 21:24 мск до 01:20 мск.

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Астрономия
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