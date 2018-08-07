Названо самое быстро взрослеющее животное на Земле

Лондон, , 14:42 — REGNUM Самыми быстро взрослеющими животными на Земле являются африканские рыбки-килли, говорится в статье ученых Института биологии позвоночных Чешской академии наук, опубликованной в британском журнале Current Biology.

Так, эти животные становятся взрослыми всего через две недели после рождения, что является абсолютной нормой для них. Вместе с тем африканские рыбки-килли в дикой природе живут около полугода, а выращенные в аквариуме смогли прожить около девяти месяцев.

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Если специалистам удастся добиться быстрого взросления рыб и в лаборатории, то рыбки-килли могут помочь ученым раскрыть секреты старения человека, а также в создании специальных средств для продления жизни, отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские и британские ученые выяснили, что при повышении температуры воздуха на два градуса Цельсия могут погибнуть до 50% растений, насекомых и животных на Земле.

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