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В Турции создадут собственное космическое агентство до конца 2018 года

Наука

Агентство будет координировать реализуемые в Турции проекты в области космических технологий

В Турции создадут собственное космическое агентство до конца 2018 года
Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР
Космос

Анкара, 7 августа 2018, 14:25 — REGNUM  В Турции до конца 2018 года создадут собственное космическое агентство. Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, 7 августа сообщает «Анадолу».

"Космического агентство Турции сформирует систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики и космоса с учетом национальных интересов страны. Первоначальная цель — регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр», — заявил Варанк.

По его словам, агентство будет координировать реализуемые в Турции проекты в области космических технологий, а также развивать международные связи в данной сфере.

Варанк также заявил о росте количества проектов космического назначения и напомнил, что первый полностью турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 6A будет запущен в конце 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция запустит спутник связи собственной разработки Turksat 6A в 2020 году.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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