Учёные нашли у лисиц ген послушности

Иллинойс, США, , 13:07 — REGNUM Учёные из США, Китая и России выявили ген у лисиц, который ассоциируется с послушностью. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology&Evolution.

Учёные собрали образцы ДНК у 30 лисиц. Их них 10 были агрессивными, 10 — послушными, и ещё 10 животных отобрали для контрольной группы.

В результате было обнаружено 103 участка генома, которые отличались у трех популяций лисиц. Учёные нашли в них ряд генов, которые ассоциируются с агрессией и другими особенностями поведения.

Также авторы исследования предположили, что послушность лисиц может быть связана с вариантом гена SorCS1, который отсутствует у агрессивных животных.

Читайте также: Инженеры разработали робота-лисицу и робота-паука