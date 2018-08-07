Школьник из России получил «золото» на международной олимпиаде по географии

Квебек, Канада, , 10:36 — REGNUM Школьники из России завоевали золотую, серебряную и бронзовые награды на XV Международной олимпиаде по географии, котора завершилась 6 августа в канадском Квебеке. Об этом сообщил ТАСС руководитель российской команды, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Павел Кириллов.

17-летний ученик московской школы №853 Ален Коспанов стал первым представителем России, выигравшим на международной олимпиаде по географии абсолютное первое место в личном зачёте.

«У него золотая медаль, и он назван лучшим юным географом мира», — сообщил Кириллов.

Награды на олимпиаде получили все четыре участника российской команды. Школьница из Москвы Ольга Богданова завоевала серебряную медаль, Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края получили бронзовые награды.

Напомним, международные олимпиады по географии проводятся с 1996 года. На предыдущей олимпиаде российскими школьниками было завоёвано три серебряных и одна бронзовая медали.

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