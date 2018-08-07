7 августа к Земле приблизится комета, в два раза больше Юпитера

Нью-Йорк, США, , 10:02 — REGNUM К Земле на минимальное расстояние подлетит околосолнечная гигантская комета, получившая в астрономических каталогах обозначение С/2017 S3. Небесное тело, которое вдвое превышает размеры Юпитера и также известное как «Невероятный Халк» из-за своего специфического зелёного сияния, приблизится к Земле на расстояние 112 млн км.

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Уже 7 августа комету можно будет увидеть в 10-кратные бинокли в небе северного полушария в созвездии Рака. 16 августа небесное тело обогнет Солнце и вновь направится к окраинам Солнечной системы, сообщает интернет-порталSpace.com.

Добавим, что впервые эту комету учёные в декабре 2017 года по время наблюдений с телескопа, установленного на горе Халеакала (штат Гавайи). В конце июня и в середине июля астрономы зафиксировали два мощных выброса газов из головы кометы. Такие вспышки являются обычным явлением для комет, однако точные причины их не определены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года американское космическое агентство NASA заявляло о приближении к Земле крупного астероида Фаэтон. Небесное тело диаметром 4,8 км должно было пролететь от Земли на расстоянии 10 млн километров. Это в 27 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Отмечалось, что Фаэтон относится к категории «потенциально опасных» небесных тел. В случае столкновения он может принести планете большой ущерб. В следующий раз подобное сближение Земли и Фаэтона произойдёт в 2093 году.

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