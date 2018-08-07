«Вечный» ядерный реактор для АПЛ создали в России

Москва, , 09:56 — REGNUM Активную зону для ядерных реакторов атомных подводных лодок (АПЛ) с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, в которой не нужно будет менять ядерное топливо, впервые создали в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет «ОКБМ Африкантов» за 2017 год.

В отчете говорится, что специалисты провели успешные испытания двух транспортных активных зон — «активной зоны с ресурсом на весь жизненный цикл корабля» и «оптимизированной активной зоны для АПЛ 4 поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля».

Активная зона — содержащая ядерное топливо область реактора, в которой происходит управляемая цепная реакция.

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