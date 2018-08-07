Томский физик обосновал сохранение свойств электронов при высоких энергиях

Томск, , 09:35 — REGNUM Старший научный сотрудник физического факультета Томского государственного университета Дмитрий Карловец рассчитал и теоретически обосновал, что волновые свойства электронов сохраняются и при очень высоких энергиях, сообщает 7 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что ученые активно обсуждали возможность применения электронов с большим орбитальным моментом импульса в фундаментальных исследованиях на ускорителях. Однако до работы томского физика было неясно, проявляются ли волновые свойства частиц при высоких энергиях.

«Теперь это свойство может быть проверено в экспериментах на современных коллайдерах», — пояснил физик.

Исследование в ТГУ проведено в рамках проекта Президентской программы Российского научного фонда. Его результаты опубликованы в американском журнале Physical Review A (Q1).