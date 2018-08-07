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Томский физик обосновал сохранение свойств электронов при высоких энергиях

Наука

Теперь волновые свойства частиц могут быть проверены экпериментально на современных коллайдерах

Томск, 7 августа 2018, 09:35 — REGNUM  Старший научный сотрудник физического факультета Томского государственного университета Дмитрий Карловец рассчитал и теоретически обосновал, что волновые свойства электронов сохраняются и при очень высоких энергиях, сообщает 7 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что ученые активно обсуждали возможность применения электронов с большим орбитальным моментом импульса в фундаментальных исследованиях на ускорителях. Однако до работы томского физика было неясно, проявляются ли волновые свойства частиц при высоких энергиях.

«Теперь это свойство может быть проверено в экспериментах на современных коллайдерах», — пояснил физик.

Исследование в ТГУ проведено в рамках проекта Президентской программы Российского научного фонда. Его результаты опубликованы в американском журнале Physical Review A (Q1).

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Научные исследования
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