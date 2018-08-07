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В Москве 7 августа будет облачно и ветрено

Наука

Воздух прогреется до 20...25 градусов

В Москве 7 августа будет облачно и ветрено
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 7 августа 2018, 08:33 — REGNUM  Синоптики обещают жителям Москвы и Московской области облачную погоду с прояснениями и кратковременный дождь. Прогноз на 7 августа опубликован Гидрометцентром РФ.

Днем воздух в столичном регионе прогреется до 20…25 градусов. Местами возможны кратковременные осадки.

Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5 — 10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В ночные часы в Москве 12…14 градусов тепла, в Подмосковье — 9…14 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы природных пожаров.

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