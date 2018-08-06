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За Сталина, против геев: СМИ Италии рассказывают читателям о Ямпольской

Наука

La Stampa приурочила публикацию к «разгону гей-парада» в Петербурге

Рим, 6 августа 2018, 12:41 — REGNUM  Влиятельная итальянская газета La Stampa в понедельник, 6 августа, рассказывает своим читателям о Елене Ямпольской, назначенной в конце июля на пост главы комитета по культуре Государственной думы.

Заголовок статьи сообщает, что Ямпольская — «националистка, фанатка Сталина» и человек, поддержавший «законы против геев». Такое сочетание, по версии издания, «прекрасно демонстрирует проводимую Кремлем линию в отношении российского общества».

Почему о назначении Ямпольской решено рассказать только сейчас, не уточняется. Возможно, все дело в «разгоне гей-парада в Петербурге в минувшую субботу»: La Stampa сообщает о задержании 25 человек из тех 60, что «решились выйти» на площадь.

Также издание не упускает возможность попугать своих читателей Сталиным: рассказывается, что его поддерживают не только 46% населения (La Stampa ссылается на данные одного из опросов), но и министр культуры Владимир Мединский.

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