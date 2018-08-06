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Учёные предложили использовать Google Glass для помощи детям с аутизмом

Наука

Учёные создали метод терапии, способный помочь детям с аутизмом научиться определять эмоции окружающих

Учёные предложили использовать Google Glass для помощи детям с аутизмом
Иллюстрация: Puregoogle.ru
Google

Стэнфорд, США, 6 августа 2018, 12:30 — REGNUM  Учёные из США создали метод терапии, способный помочь детям с аутизмом научиться определять эмоции окружающих их людей. Об этом сообщается в журнале Digital Medicine.

Учёные из Стэнфордского университета использовали очки дополненной реальности Google Glass, которые синхронизируются с приложением, определяющим чувства, испытываемые другими людьми. Приложение рассказывает об этом владельцу.

Разработчики использовали систему машинного обучения, которая может распознавать восемь эмоций: счастья, грусти, отвращения, злости, страха, удивления, презрения и нейтральной эмоции.

Учёные провели исследование, в котором 14 детей с аутизмом использовали очки дома в течение 72 дней. Было отмечено, что у большинства детей увеличилась частота зрительного контакта с окружающими. При этом у четырех участников аутизм перешел из тяжелой формы в среднюю.

Отмечается, что в исследовании не было контрольной группы, с которой можно было бы сравнить результаты. Поэтому говорить о том, что улучшение произошло благодаря Google Glass, нельзя.

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Научные исследования
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