В космосе найдена «свободная» планета в 12 раз больше Юпитера

Мехико, , 11:23 — REGNUM Радиотелескоп Very Large Array, расположенный в Нью-Мехико (Мексика) обнаружил на расстоянии примерно в 20 световых лет от Земли свободно дрейфующую в космосе планету, чьи размеры в 12 раз превышают размеры крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера. Об этом пишет газета The Independent.

По сведениям учёных, небесное тело, получившее название SIMP J01365663+0933473, стало первым объектом подобного типа, который получилось обнаружить при помощи радиотелескопа. Отмечается, что магнитное поле планеты примерно в две сотни раз сильнее, чем у Юпитера. Сама же планета не входит ни в одну звездную систему.

Как сообщало ИА REGNUM, Ученые международной коллаборации «Байкал» завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале. По мнению учёных, это позволит получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников нейтрино во Вселенной.

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