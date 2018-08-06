Учёные создали препарат для остановки роста раковой опухоли

Мельбурн, Австралия, , 11:06 — REGNUM Учёные из Австралии разработали препарат, способный останавливать рост раковой опухоли без серьёзных побочных эффектов. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Препарат, созданный учёными из института Монаша в Мельбурне, включает в себя молекулы, подавляющие активность белков KAT6A и KAT6B, а в опухолевых клетках их действия усиливаются.

Испытание препарата на мышах показало, что выключение гена, кодирующего КАТ6А, способно увеличить продолжительность жизни у грызунов, страдающих лимфомой. Клеточный цикл в раковых клетках нарушается, после чего останавливается их деление.

Отмечается, что препарат не затрагивает здоровые ткани, чем существенно отличается от химиотерапии.

По словам учёных, новая терапия может быть эффективна в тех случаях, при которых необходимо предотвратить рецидив заболевания после первичного лечения. Действие препарата для людей ещё необходимо доказать в будущем.

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