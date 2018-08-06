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Учёные создали препарат для остановки роста раковой опухоли

Наука

Созданный учёными препарат способен останавливать рост опухоли без серьёзных побочных эффектов

Учёные создали препарат для остановки роста раковой опухоли
DarkoStojanovic
Медицина

Мельбурн, Австралия, 6 августа 2018, 11:06 — REGNUM  Учёные из Австралии разработали препарат, способный останавливать рост раковой опухоли без серьёзных побочных эффектов. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Препарат, созданный учёными из института Монаша в Мельбурне, включает в себя молекулы, подавляющие активность белков KAT6A и KAT6B, а в опухолевых клетках их действия усиливаются.

Испытание препарата на мышах показало, что выключение гена, кодирующего КАТ6А, способно увеличить продолжительность жизни у грызунов, страдающих лимфомой. Клеточный цикл в раковых клетках нарушается, после чего останавливается их деление.

Отмечается, что препарат не затрагивает здоровые ткани, чем существенно отличается от химиотерапии.

По словам учёных, новая терапия может быть эффективна в тех случаях, при которых необходимо предотвратить рецидив заболевания после первичного лечения. Действие препарата для людей ещё необходимо доказать в будущем.

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