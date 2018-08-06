Учёные: Курение кальяна вредит человеку не меньше, чем сигареты

Лос-Анджелес, США, , 10:34 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что курение кальяна вредит человеку не меньше, чем курение сигарет. Об этом сообщается на сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Учёные отмечают, что при курении кальяна частота сердечных сокращений возрастает на 16 ударов в минуту, и при этом повышается артериальное давление.

Кроме того, увеличивается показатель артериальной жесткости, считающийся одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи провели эксперимент добровольцах в возрасте от 18 до 34 лет. Участники эксперимента в течение 30 минут куриликальян, а учёные отслеживали уровень никотина в крови, сердечный ритм и артериальное давление до и после курения.

Отмечается, что показатели сопоставимы с теми, что наблюдаются при курении сигарет. Учёные сделали вывод, что мнение о меньшем вреде кальяна не соответствует действительности.

Более того, по словам специалистов, что в табаке для кальяна содержатся химические вещества, способные нанести ещё больший вред здоровью.