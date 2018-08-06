Понедельник, 6 Августа 2018 года
11:42:53 МСК

Учёные: Курение кальяна вредит человеку не меньше, чем сигареты

Наука

При курении кальяна частота сердечных сокращений возрастает и повышается артериальное давление

Учёные: Курение кальяна вредит человеку не меньше, чем сигареты
Аттилио Симонетти. Арабы в интерьере

Лос-Анджелес, США, 6 августа 2018, 10:34 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что курение кальяна вредит человеку не меньше, чем курение сигарет. Об этом сообщается на сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Учёные отмечают, что при курении кальяна частота сердечных сокращений возрастает на 16 ударов в минуту, и при этом повышается артериальное давление.

Кроме того, увеличивается показатель артериальной жесткости, считающийся одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи провели эксперимент добровольцах в возрасте от 18 до 34 лет. Участники эксперимента в течение 30 минут куриликальян, а учёные отслеживали уровень никотина в крови, сердечный ритм и артериальное давление до и после курения.

Отмечается, что показатели сопоставимы с теми, что наблюдаются при курении сигарет. Учёные сделали вывод, что мнение о меньшем вреде кальяна не соответствует действительности.

Более того, по словам специалистов, что в табаке для кальяна содержатся химические вещества, способные нанести ещё больший вред здоровью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить