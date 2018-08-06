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В Египте нашли новое изваяние Сфинкса

Наука

Памятник пока остается в земле

Луксор, Египет, 6 августа 2018, 03:44 — REGNUM  В египетском Луксоре случайно обнаружили новую статую Сфинкса. На неё наткнулись дорожные рабочие, сообщает египетский портал Youm7.

Изображение льва с человеческой головой находилось под землей на Аллее сфинксов, которая соединяет Карнакский и Луксорский храмы. Нашли её во время строительства новой дороги.

Глава управления по делам памятников древности провинции Луксор Мухаммед Абдель Азиз отметил, что статуя отличается от сфинксов с бараньими головами, а напоминает Большого сфинкса в Гизе. Памятник пока остается в земле — резкое изменение окружающих условий грозит статуе разрушением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в египетской Александрии нашли саркофаг из черного гранита с мумиями внутри. Специалисты считают, что таким образом похоронили погибших воинов.

Читайте ранее в этом сюжете: Раненый стрелой... Найденные в Александрии мумии когда-то были воинами

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Археология
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