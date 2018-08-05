Роботы могут воздействовать на людей и манипулировать ими — исследование

Берлин, , 17:59 — REGNUM Социальный эксперимент, устанавливающий, могут ли роботы влиять на людей, провели ученые из Университета Дуйсбург-Эссен (Германия), сообщает 4 августа научный портал «Индикатор».

В исследовании приняли участие 89 добровольцев (29 мужчин и 56 женщин) и робот по имени Нао. Добровольцам сообщили ложную цель эксперимента: им было заявлено, что ученые хотят попытаться обучить робота с помощью нейросети. На самом же деле объектом изучения были люди, а не робот.

В ходе эксперимента участники общались с роботом на различные темы. В какой-то момент ученые заявляли, что эксперимент окончен и просили участников выключить робота. Робот же, в свою очередь, просил некоторых участников не выключать его, подкрепляя звуковую просьбу жестами.

Из 43 человек, к которым робот обратился с просьбой, 13 отказались выключать его, а остальные выключили, но после долгого колебания. После эксперимента участников спросили, какова была причина их сомнений. Часть участников ответила, что засомневались из-за испуга, что могли сделать что-то не так, часть сказали, что помедлили с выключением из чистого любопытства, а часть — лишь потому, что робот вообще обратился к ним с просьбой.

Стоит отметить, что в связи с развитием робототехники, перед специалистами данной сферы часто возникают вопросы, стоящие на стыке этики и философии. Так, например, на Международном робототехническом форуме в Сколково в апреле этого года среди прочих поднимался вопрос, должны ли люди давать машине возможность самостоятельно принимать решения. Участниками форума был тогда сделан вывод, что к роботу лучше относиться как к другу, а не как к врагу, потому что на принятие решения влияет в очень большой степени информация, полученная роботом извне. Соответственно, на дружеское отношение робот будет реагировать соответственно.