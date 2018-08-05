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Любители скоростного интернета хуже спят

Наука

Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет спали в среднем на 70 минут меньше по сравнению с теми, у кого не было скоростного интернета

Любители скоростного интернета хуже спят
Цитата из м/ф «Том и Джерри». реж Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1940. США
Еще пять минуточек и спать

Рим, 5 августа 2018, 04:16 — REGNUM  Обладатели доступа к высокоскоростному интернету каждую ночь лишают себя в среднем 25 минут сна. Итоги соответствующего исследования итальянских ученых опубликованы в журнале Journal of Economic Behavior and Organization.

Речь идет о первой научной работе, сопоставляющей качество сна и наличие широкополосного доступа к сети. Франческо Биллари и её коллеги из Университета Боккони изучили данные опроса, который в 2012—2013 годах проводили немецкие статистики. В течение двух будних дней и одного выходного его участники, а их было 5,5 тыс. человек, записывали все свои занятия.

Оказалось, что продолжительность сна тех, кто имел доступ к высокоскоростному интернету, в среднем на 25 минут меньше. Кроме того, такие люди чаще спали не более шести часов и отмечали неудовлетворенность качеством ночного отдыха.

Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет спали в среднем на 70 минут меньше по сравнению с теми, у кого не было скоростного интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Калифорнийского университета поставили под сомнение утверждения о том, что курение кальяна является более здоровой альтернативой табаку. Результаты исследования показали, что пристрастие к кальяну повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для курильщиков обычных сигарет.

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Научные исследования
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