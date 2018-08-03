Пятница, 3 Августа 2018 года
21:56:32 МСК

Космический грузовик Dragon отстыковался от МКС

Наука

Корабль возвращается на Землю после доставки грузов на Международную космическую станцию

Космический грузовик Dragon отстыковался от МКС
Иллюстрация:  mks-online.ru
Космический грузовик Dragon

Хоторн, США, 3 августа 2018, 20:50 — REGNUM  Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX в пятницу, 3 августа, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщается в микроблоге компании в Twitter.

Согласно расчётным данным, корабль должен войти в атмосферу Земли приблизительно через пять часов.

Напомним, ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал 29 июня. Грузовик доставил на МКС продовольствие и материалы для научных экспериментов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить