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Тайна Бермудского треугольника — «волны-убийцы», считают учёные

Наука

В качестве версии также предложен вариант «сдвоенных» волн, при попадании на которые суда переламываются пополам

Тайна Бермудского треугольника — «волны-убийцы», считают учёные
Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве, 1823-1831

Саутгемптон, Великобритания, 3 августа 2018, 12:56 — REGNUM  Исследователи из Великобритании предложили наиболее правдоподобную, по их мнению, версию об исчезновениях кораблей в Бермудском треугольнике — районе Атлантического океана, ограниченном Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Об этом пишет британская газета Daily Star.

По мнению учёных университета Саутгемптон, кораблекрушения в данном районе могли вызывать «волны-убийцы» высотой до 30 метров, перемещающиеся на высокой скорости. Кроме того, исследователи в качестве версии предложили вариант «сдвоенных» волн, при попадании на которые суда переламываются пополам.

Напомним, в Бермудском треугольнике ранее якобы отмечались различные аномальные явления, в том числе бесследное исчезновение кораблей и самолётов.

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