В Кабардино-Балкарии изучают «ген долголетия»

Нальчик, , 11:08 — REGNUM Кабардино-Балкария, в которой, как и в ряде других республик Северного Кавказа, отмечается большое число долгожителей, стала площадкой для изучения этого феномена. В Кабардино-Балкарском госуниверситете стартовал проект по внедрению новых методов изучения «гена долголетия», пишет ТАСС.

Собран уже банк данных из сотен образцов ДНК людей, которые дожили до преклонного возраста. За период с 2010 года, когда вуз заключил договор с Институтом общей генетики имени Н.И. Вавилова (ИОГен) РАН, ученые обследовали сотни жителей региона, побывав практически во всех уголках республики. Интерес исследователей всех стран к секретам долгожительства связан в первую очередь с возможностью продления срока жизни человека и его активности.

По данным Росстата, на начало 2017 года число жителей Кабардино-Балкарии, возраст которых превысил 70-летний рубеж, составляло около 170 тыс. человек — около 20% населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году самым пожилым гражданином России была признана долгожительница из Кабардино-Балкарии Нану Шаова. Ей исполнилось 127 лет. Проживающей в Баксанском районе республики женщине вручили сертификат «Книги рекордов России».