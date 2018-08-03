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Китайские исследователи нашли крупнейшее в своем роде вымирающее растение

Наука

Команда исследователей обнаружила растение диаметром 7,7 метров в деревне Вяньянь уезда Малипо

Куньмин, Китай, 3 августа 2018, 08:55 — REGNUM  Находящееся под угрозой вымирания 45-метровое растение аnnamocarya sinensis было найдено в Вэньшань-Мяо-Чжуанском автономном округе провинции Юньнань на юго-западе Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа.

Команда исследователей обнаружила растение диаметром 7,7 метров в деревне Вяньянь уезда Малипо. Дерево оказалось одним из самых крупных в своем роде, найденных в Китае и мире. Исследователи также обнаружили около 200 таких деревьев более мелкого размера в Малипо. Изучение растений продолжается с целью обеспечения их безопасности и сохранения в природе.

Растение находится под государственной защитой второй категории, оно также включено в список «находящихся на грани вымирания видов» Международного союза охраны природы. Для дерева характерна очень низкая популяция и крайне плохая репродукция.

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