Китайские исследователи нашли крупнейшее в своем роде вымирающее растение

Куньмин, Китай, , 08:55 — REGNUM Находящееся под угрозой вымирания 45-метровое растение аnnamocarya sinensis было найдено в Вэньшань-Мяо-Чжуанском автономном округе провинции Юньнань на юго-западе Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа.

Команда исследователей обнаружила растение диаметром 7,7 метров в деревне Вяньянь уезда Малипо. Дерево оказалось одним из самых крупных в своем роде, найденных в Китае и мире. Исследователи также обнаружили около 200 таких деревьев более мелкого размера в Малипо. Изучение растений продолжается с целью обеспечения их безопасности и сохранения в природе.

Растение находится под государственной защитой второй категории, оно также включено в список «находящихся на грани вымирания видов» Международного союза охраны природы. Для дерева характерна очень низкая популяция и крайне плохая репродукция.