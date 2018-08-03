Учёные: трезвенники — в группе риска по развитию деменеции

Лондон, , 08:20 — REGNUM Группа французских и британских исследователей на основании проведённого 23-летнего эксперимента предположила, что умеренное употребление человеком спиртных напитков несколько снижает риск развития у него старческой деменеции (слабоумия). Об этом свидетельствует публикация в British Medical Journal.

Отмечается, что учёные проанализировали данные более девяти тысяч британских госслужащих, которым в 1985 году было от 35 до 55 лет. Эти люди дали своё согласие на участие в продолжительном медицинском эксперименте, и затем в течение 23 лет данные об их образе жизни, в том числе и об употреблении алкоголя, постоянно вносились в базу данных.

В статье отмечается, что за 23 года старческое слабоумие развилось у 397 участников исследования, причём средний возраст появления болезни составил 76 лет. Проанализировав состав данной группы, учёные выяснили, что деменции были более подвержены как абсолютные трезвенники, так и те, кто регулярно «перебирал» с алкоголем.