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Учёные: трезвенники — в группе риска по развитию деменеции

Наука

За 23 года старческое слабоумие развилось у 397 участников исследования

Лондон, 3 августа 2018, 08:20 — REGNUM  Группа французских и британских исследователей на основании проведённого 23-летнего эксперимента предположила, что умеренное употребление человеком спиртных напитков несколько снижает риск развития у него старческой деменеции (слабоумия). Об этом свидетельствует публикация в British Medical Journal.

Отмечается, что учёные проанализировали данные более девяти тысяч британских госслужащих, которым в 1985 году было от 35 до 55 лет. Эти люди дали своё согласие на участие в продолжительном медицинском эксперименте, и затем в течение 23 лет данные об их образе жизни, в том числе и об употреблении алкоголя, постоянно вносились в базу данных.

В статье отмечается, что за 23 года старческое слабоумие развилось у 397 участников исследования, причём средний возраст появления болезни составил 76 лет. Проанализировав состав данной группы, учёные выяснили, что деменции были более подвержены как абсолютные трезвенники, так и те, кто регулярно «перебирал» с алкоголем.

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Научные исследования
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