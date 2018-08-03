Китайские ученые сумели ужать весь геном пивных дрожжей до одной хромосомы

Пекин, , 05:31 — REGNUM Китайские ученые смогли уместить почти весь генетический материал пивных дрожжей, которые имеют шестнадцать хромосом и треть генома которых, как утверждается, имеет общего прародителя с человеческим, до всего одной хромосомы, не нарушив никаких ключевых функций, говорится в исследовании, опубликованном в вебсайте журнала Nature, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Молекулярный биолог Центра передовых исследований молекулярного растениеведения при Шанхайском институте физиологии растений и экологии Китайской академии наук Цинь Чжунцзюнь вместе с его командой использовал технологию редактирования генома CRISPR/Cas9 для создания штамма дрожжей с одной хромосомой.

Дрожжи относятся к домену эукариотов, в который также включены человек, животные и растения. У человека 46 хромосом, в то время черный муравей-бульдог имеет всего одну. И, вероятно, количество хромосом у эукариотов не имеет никакой корреляции с объемом генетической информации, которые они носят в себе, говорится в журнале.

«Наши исследования показали, что всю генетическую информацию можно ужать всего до одной хромосомы», — заявил Цинь.

Ранее исследователям удалось смешать две хромосомы дрожжей вместе, оно никому не удавалось обеспечить настолько экстремальное «сжатие» генетической информации без потеть.

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