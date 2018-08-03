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Составлен список экзопланет с идеальными условиями для жизни

Наука

Планеты близ звезды TRAPPIST-1 не попали в перечень

Лондон, 3 августа 2018, 02:41 — REGNUM  Перечень экзопланет, на которых возможна жизнь, составлен британскими астрономами, пишет журнал Science Advances.

Включение планет в список делалось с ориентацией на количество излучаемого звездами ультрафиолета. Пригодные для жизни небесные тела выбраны из 4000 экзопланет.

Перечень возглавили Kepler-62 и Kepler-452b. А вот «землеподобные» планеты близ звезды TRAPPIST-1 ученые сочли непригодным для зарождения жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор экзопланета TRAPPIST-1e, расположенная в 40 световых годах от Земли, считалась потенциально обитаемой.

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Астрономия
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