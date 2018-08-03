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Кардиохирурги Челябинска снизили риск операций больных атеросклерозом

Наука

Благодаря системе интраоперационного контроля качества коронарного и сосудистого кровоток

Челябинск, 3 августа 2018, 05:55 — REGNUM  Новое оборудование позволило врачам Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Челябинск) сделать операции на сосудах более безопасными, сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам главного врача ФЦССХ Олега Лукина, это стало возможным благодаря системе интраоперационного контроля качества коронарного и сосудистого кровоток. Начали использовать новацию в прошлом месяце.

Новая аппаратура позволяет провести операцию, снизив риск повреждения жировых бляшек (а это грозит человеку, лежащему на операционном столе, инсультом). Аппарат дает возможность во время хирургического вмешательства избежать попадания в жировую бляшку, которых много на стенках сосудов у страдающих атеросклерозом.

Врачи отмечают, что новое оборудование позволяет находить коронарные артерии в глубине миокарда, чего нельзя было сделать «вслепую». Отметим, что это очень актуально при коронарном шунтировании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Челябинском областном перинатальном центре появился сотый младенец, зачатый методом ЭКО — в собственном отделении вспомогательных репродуктивных технологий, функционирующем уже больше двух лет.

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