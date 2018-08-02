Собственный синхротрон: у новосибирских властей пока только планы и сроки

Новосибирск, , 14:10 — REGNUM Проект «Академгородок 2.0.» в Новосибирске вызывает столько же положительных отзывов, сколько и скептических высказываний, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В конце прошлой рабочей недели министр науки и высшего образования Михаил Котюков с рабочей поездкой побывал в Новосибирской области, во время которой обсудил ход работы над формированием концепции развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

В основу концепции развития Центра с рабочим названием «Академгородок 2.0» легли проекты по созданию источника синхротронного излучения ЦКП «СКИФ», Центра генетических технологий, Биоцентра и Центра аэродинамики, теплофизики и гидродинамики.

До 30 сентября 2018 года должен быть готов план развития Академгородка — такой срок установлен в поручении президента. Сейчас, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова необходимо скомпоновать в единую программу все проекты, а это 25 научных и внедренческих проектов и около 15 социальных и инфраструктурных.

«Нам необходимо представить аргументы, подготовить доказательную базу», — сказал Травников на совещании с Михаилом Котюковым 27 июля.

Тем временем, заместитель председателя СО РАН академик Николай Похиленко отмечает, чтоИнститут геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН уже давно использует возможности синхротронного излучения.

«Оно позволяет проводить эксперименты, которые позволяют моделировать процессы, которые происходят в Земле, на глубине 600−1000 км. Мы можем понять, что происходит с веществом в подобных условиях. Ровно также эти исследования нужны, чтобы получить информацию важную для понимания рудообразования, образования расплавов, создания новых материалов, таких, к примеру, как технические кристаллы. У нас есть частички материала размером одна сотая миллиметра и менее и нам при этом нужно узнать, как они устроены, определить очень точно ничтожные примеси различных элементов в их составе. Сходные проблемы стоят перед материаловедами, химиками, генетиками. Задач много и имея такие установки как синхротрон, нашим учёным не придется ездить за границу и просить там короткое время поработать на таком устройстве. Мы сможем ставить задачи и решать их здесь. И приезжать будут уже к нам», — приводится мнение Похиленко на сайте СО РАН.

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