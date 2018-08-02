Собственный синхротрон: у новосибирских властей пока только планы и сроки

Новосибирск,
2 августа 2018, 14:10 — REGNUM
В основу концепции развития Центра с рабочим названием «Академгородок 2.0» легли проекты по созданию источника синхротронного излучения ЦКП «СКИФ», Центра генетических технологий, Биоцентра и Центра аэродинамики, теплофизики и гидродинамики.
До 30 сентября 2018 года должен быть готов план развития Академгородка — такой срок установлен в поручении президента. Сейчас, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова необходимо скомпоновать в единую программу все проекты, а это 25 научных и внедренческих проектов и около 15 социальных и инфраструктурных.
«Нам необходимо представить аргументы, подготовить доказательную базу», — сказал Травников на совещании с Михаилом Котюковым 27 июля.
Тем временем, заместитель председателя СО РАН академик Николай Похиленко отмечает, чтоИнститут геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН уже давно использует возможности синхротронного излучения.
«Оно позволяет проводить эксперименты, которые позволяют моделировать процессы, которые происходят в Земле, на глубине 600−1000 км. Мы можем понять, что происходит с веществом в подобных условиях. Ровно также эти исследования нужны, чтобы получить информацию важную для понимания рудообразования, образования расплавов, создания новых материалов, таких, к примеру, как технические кристаллы. У нас есть частички материала размером одна сотая миллиметра и менее и нам при этом нужно узнать, как они устроены, определить очень точно ничтожные примеси различных элементов в их составе. Сходные проблемы стоят перед материаловедами, химиками, генетиками. Задач много и имея такие установки как синхротрон, нашим учёным не придется ездить за границу и просить там короткое время поработать на таком устройстве. Мы сможем ставить задачи и решать их здесь. И приезжать будут уже к нам», — приводится мнение Похиленко на сайте СО РАН.
Тем не менее, некоторые новосибирцы сомневаются, что «Академгородок выйдет за пределы очередного проекта.
«Конечно, сомнения есть, особенно в том, что он будет реализован именно в той задумке, о которой так любят докладывать власти. Уж слишком много проектов так и остались на этапе обсуждения и подготовки», — отметил ИА REGNUM житель Новосибирска Андрей Меркулов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости интеграции научно-образовательных и производственных возможностей новосибирского Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска в регионе заговорили в конце прошлого года. Этот центр науки и образования должен стать опорным элементом инновационной системы области, базой для создания высокотехнологичных производств и новых рабочих мест.
На «Академгородок 2.0» новосибирские власти возлагают большие надежды. Они считают, что он должен стать драйвером развития не только Новосибирска и Сибири, но и мировой науки.
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В двух поручениях президента РФ Владимира Путина от 18 апреля указывается на необходимость создания в Новосибирске источника синхротронного излучения (Сибирского кольцевого источника фотонов — СКИФ) и подготовки комплексной программы развития Академгородка.
До 30 сентября новосибирские региональыне власти совместно с Российской академией наук и правительством страны должны подготовить и представить план развития Академгородка Новосибирска.
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