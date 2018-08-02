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В США создали чип, имитирующий устройство мозга человека

Наука

Чип создан на основе искусственных нейронных сетей

Вашингтон, 2 августа 2018, 12:05 — REGNUM  Учёные из США создали чип, имитирующий устройство мозга человека. Об этом сообщается на сайте Национального института стандартов и технологий США.

Чип создан на основе искусственных нейронных сетей и был разработан по принципу сложной сети. Учёным удалось создать разветвлённую систему, способную справиться с маршрутизацией.

Отмечается, что в чипе главным сигнальным средством служит свет, а не электричество. Это позволяет существенно ускорить процесс копирования и переноса данных.

Напомним, мозг человека представляет собой совокупность миллиардов нейронов, каждый из которых соединён с рядом других.

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Научные исследования
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