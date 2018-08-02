Палочки для еды со встроенными электродами меняют вкус пищи

Сингапур, , 11:51 — REGNUM Инженеры из Сингапура и США разработали палочки для еды, которые могут менять восприятие вкуса. Об этом сообщается в журнале Food Research International.

В палочки установлены электроды, которые при контакте с языком стимулируют вкусовые рецепторы. В результате человек может по-разному ощущать вкус пищи.

Отмечается, что вместе с палочками разработана миска для супа с аналогичными электродами. Такая посуда способна менять вкус на кислый или солёный.

Напомним, всего учёные выделяют пять основных вкусов — солёный, кислый, сладкий, горький и вкус умами.