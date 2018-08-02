Четверг, 2 Августа 2018 года
12:58:10 МСК

Палочки для еды со встроенными электродами меняют вкус пищи

Наука

Электроды позволяют по-разному ощущать вкус пищи

Сингапур, 2 августа 2018, 11:51 — REGNUM  Инженеры из Сингапура и США разработали палочки для еды, которые могут менять восприятие вкуса. Об этом сообщается в журнале Food Research International.

В палочки установлены электроды, которые при контакте с языком стимулируют вкусовые рецепторы. В результате человек может по-разному ощущать вкус пищи.

Отмечается, что вместе с палочками разработана миска для супа с аналогичными электродами. Такая посуда способна менять вкус на кислый или солёный.

Напомним, всего учёные выделяют пять основных вкусов — солёный, кислый, сладкий, горький и вкус умами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить