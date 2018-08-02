Индонезийско-японский семинар прощупывает почву для развития отношений

Джакарта, , 11:33 — REGNUM Ожидается, что исторический семинар, посвященный отношениям между Индонезией и Японией в ознаменование 110-летнего национального пробуждения и 60-летия дипотношений, изучит потенциал дальнейшего культурного сотрудничества, сообщает Antaranews.

Отношения между Индонезией и Японией отмечены японской оккупацией в 1942 и 1945 годах. В1958 году страны установили дипломатические отношения.

«На самом деле отношения между Индонезией и Японией существовали задолго до того времени», — рассказал директор отдела истории министерства образования и культура Индонезии Триана Уландари, выступая с речью на открытии выставки и семинара по истории Индонезии и Японии в Джакарте в четверг, 2 августа 2018 г.

Триан Уландар надеется, что исторический семинар сможет время от времени пробуждать коллективные воспоминания о связях между Индонезией и Японией, чтобы укрепить национальный характер и культурное сотрудничество.

В дополнение к семинару, названному «отношения Индонезии и Японии в исторической перспективе», в 110-ю годовщину национального пробуждения проводится фотовыставка, на которой собраны эскизы и плакаты, созданные во время японской оккупации в Индонезии. Также по этому случаю была выпущена книга, отражающая историю двусторонних отношений.