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Учёные: Синицы обладают способностью к самоконтролю

Наука

Учёные установили, что синицы могут подавлять импульсивные действия

Учёные: Синицы обладают способностью к самоконтролю
Утагава Хиросигэ. Синица, повисшая вниз головой на ветке цветущей вишни. XIX век

Стокгольм, 1 августа 2018, 12:56 — REGNUM  Учёные из Швеции пришли к выводу, что большие синицы обладают способностью к самоконтролю. Об этом сообщается в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Учёные провели несколько тестов, оценивающих способность к самоконтролю, и выяснили, что синицы могут подавлять импульсивные действия. При этом они не сильно уступают в этом компоненте таким животным, как шимпанзе или вороны.

Отмечается, что своим поведением синицы опровергают теорию о том, что способность к самоконтролю зависит от размеров мозга животного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что обитающие в Австралии птицы вида малюровых способны отличать по пению особей, проживающих на той же территории, от живущих по соседству.

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Научные исследования
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