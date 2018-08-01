Учёные: Синицы обладают способностью к самоконтролю

Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Учёные из Швеции пришли к выводу, что большие синицы обладают способностью к самоконтролю. Об этом сообщается в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Учёные провели несколько тестов, оценивающих способность к самоконтролю, и выяснили, что синицы могут подавлять импульсивные действия. При этом они не сильно уступают в этом компоненте таким животным, как шимпанзе или вороны.

Отмечается, что своим поведением синицы опровергают теорию о том, что способность к самоконтролю зависит от размеров мозга животного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что обитающие в Австралии птицы вида малюровых способны отличать по пению особей, проживающих на той же территории, от живущих по соседству.

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