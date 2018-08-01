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Видео: Робота научили переворачивать кубик, не роняя его

Наука

Учёные создали роботизированную копию человеческой руки, которую обучили поворачивать кубик

Видео: Робота научили переворачивать кубик, не роняя его
Цитата из видео «Learning Dexterity», youtube.com|openai
Кубик в руке робота

Вашингтон, 1 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Инженеры из исследовательской лаборатории OpenAI разработали алгоритм, позволяющий роботу поворачивать кубик в заданное положение. Об этом сообщается в блоге проекта.

Учёные создали роботизированную копию человеческой руки, которую обучили поворачивать кубик. В ходе испытаний робот смог успешно перевернуть кубик в нужное положение 50 раз подряд, не уронив его.

Отмечается, что первоначально обучение происходило в виртуальном пространстве, после чего навык удалось перенести на физический объект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали робота, который приводится в движение с помощью эффекта памяти формы.

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Робототехника
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