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Крупнейшая в мире колония королевских пингвинов сократилась на 90%

Наука

Теперь здесь обитает лишь 200 тыс. особей

Париж, 1 августа 2018, 10:07 — REGNUM  Крупнейшая в мире колония пингвинов сократилась почти на 90% за последние 30 лет, сообщает 1 августа Al Jazeera, ссылаясь на данные научного журнала Antarctic Science.

Последний раз, когда ученые высаживались на островах Крозе, где расположена данная колония, ими было зафиксировано около 2 млн особей. Однако последние данные говорят, что в этом регионе осталось лишь 200 тыс. пингвинов.

Напомним, королевские пингвины проживают на островах Огненная Земля, Южные Сандвичевы острова, Принс-Эдуар, острова Крозе, Кергелен, Херд и другие. Их популяция оценивается в 1 млн пар.

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