NASA подготовило зонд Parker для полета на Солнце

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция Parker Solar Probe, предназначенная для изучения Солнца, установлена на ракету-носитель. Об этом сообщила на брифинге координатор этого проекта NASA Никола Фокс.

Зонд заключен в обтекатель, который установлен на тяжелую ракету Delta IV. Аппарат готов отправиться к Солнцу, заявила она.

Запуск станции может произойти в период с 11 по 19 августа. Дату старта неоднократно сдвигали, в том числе для дополнительных тестов систем аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, зонд Parker Solar Probе должен подойти к Солнцу на расстояние 6,4 км. Он окажется в пределах солнечной короны — внешних слоев атмосферы звезды.

Ученые рассчитывают, что аппарат совершит 24 витка вокруг Солнца и перевернет существующие представления об этом небесном теле.

Читайте также: NASA запустит зонд к Солнцу в 2018 году

Читайте ранее в этом сюжете: NASA отправит на Солнце имена людей