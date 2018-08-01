NASA подготовило зонд Parker для полета на Солнце

Вашингтон, 1 августа 2018, 08:49 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция Parker Solar Probe, предназначенная для изучения Солнца, установлена на ракету-носитель. Об этом сообщила на брифинге координатор этого проекта NASA Никола Фокс.
Зонд заключен в обтекатель, который установлен на тяжелую ракету Delta IV. Аппарат готов отправиться к Солнцу, заявила она.
Запуск станции может произойти в период с 11 по 19 августа. Дату старта неоднократно сдвигали, в том числе для дополнительных тестов систем аппарата.
Как сообщало ИА REGNUM, зонд Parker Solar Probе должен подойти к Солнцу на расстояние 6,4 км. Он окажется в пределах солнечной короны — внешних слоев атмосферы звезды.
Ученые рассчитывают, что аппарат совершит 24 витка вокруг Солнца и перевернет существующие представления об этом небесном теле.
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