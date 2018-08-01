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Ученые предупредили о росте смертности от аномальной жары

Наука

Ученые, разработавшие компьютерную модель, учитывали прогнозируемое количество выбросов парниковых газов в атмосферу

Канберра, 1 августа 2018, 07:47 — REGNUM  К 2080 году в тропических и субтропических регионах почти в пять раз увеличится количество погибших от жары. Такое заключение, как передает портал EurekAlert, сделали ученые из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия).

Так, ученые, разработавшие компьютерную модель, учитывали прогнозируемое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, а также способность человека к адаптации к климатическим условиям.

По мнению специалистов, продолжительные периоды аномально высоких температур на планете в ближайшие годы станут более суровыми и более частыми.

Согласно прогнозу ученых, число жертв климатических изменений к 2080 году заметно возрастет в Австралии, Индии, Греции, Японии и Канаде.

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