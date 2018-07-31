В Костроме нашли более 300 археологических находок

Кострома, , 16:33 — REGNUM В Костроме в ходе раскопок и реставрации находящихся в центре города Рыбных рядов, а также фасада Малых Мучных рядов обнаружено более 300 археологических находок, сообщает пресс-служба губернатора области.

Среди находок коллекция нательных крестов XVI—XVII веков, красноглиняные изразцы XVI—XVII веков, наконечники стрел, фрагменты стеклянных браслетов, импортная керамика. Все они будут выставлены в отреставрированных помещениях Музейного подворья.

Все ремонтные работы местные власти обещают завершить в текущем году. По подсчету пресс-службы, посещаемость комплекса после обновления составит 250 тысяч человек в год.

ИА REGNUM напоминает, что в августе в Костроме планировали открытие нового туристического комплекса «Музейное подворье», где предполагалось воссоздать часть территорий купеческой Костромы.

Предполагается, что комплекс будет представлять собой несколько корпусов торговых рядов — одной из главных достопримечательностей, расположенных в центре Костромы. Помимо музеев, в «Музейном подворье» запланировано размещение магазинов и ресторанов.