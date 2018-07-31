Арктическая авиаэкспедиция достигла Гренландии

Оттава, , 09:34 — REGNUM Участники международной арктической экспедиции добрались до Гренландии. Это следует из данных спутникового трекера, который отслеживает перемещение самолетов экспедиции в режиме реального времени.

Самолеты вылетели из Канады 30 июля. Ранее они приземлились на аэродроме в канадском поселке Кикиктархуак, который является конечной точкой канадского маршрута экспедиции.

Экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» начала свой путь 3 июля в Самарской области. В её составе — три российских самолета-амфибии: два LA-8, рассчитанные на восемь человек, и один «Борей», который берет на борт двух человек. Руководит экспедицией летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев.

Участники должны преодолеть более 20 тыс. км, пролетев над территорией России, Аляской, Канадой, Гренландией, Исландией и северными странами Европы. Задача экспедиции — исследовать Арктический регион с малых высот, что позволит в будущем разработать авиационные туристические маршруты по российскому Северу.