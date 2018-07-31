Проект исследования гравитационных волн «Тяньцинь» набирает обороты в Китае

Шэньчжэнь, Китай, , 07:31 — REGNUM Университет Сунь Ятсена в провинции Гуандун на юге Китая заявил о начале строительства наземной системы имитации космической обсерватории по изучению гравитационных волн, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Строительством будет заниматься Шэньчжэньский кампус университета при участии Гонконга. Инвестиции в проект превысят 1 млрд юаней ($146,6 млн), а сам проект станет одним из элементов проекта исследования гравитационных волн «Тяньцинь», который был инициирован Университетом Суть Ятсена еще в 2015 году.

Общая приблизительная стоимости проекта составляет 15 млрд юаней. Проект планируется реализовывать в четыре этапа на протяжении 20 лет. На одном из этапов запланирован запуск трех высокоорбитальных спутников фиксирования гравитационных волн. За три года с анонса проекта в Чжухайском кампусе университета уже построена часть исследовательской инфраструктуры.

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Стоит отметить, что впервые о фиксировании гравитационных волн стало известно в 2016 году. Их удалось «поймать» при помощи американской лазерно-интерферометрической гравитационной-волновой обсерватории LIGO. Само же существование гравитационных волн было предсказано еще Альбертом Эйнштейном в 1916 году в его Общей теории относительности.

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