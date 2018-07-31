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Астрономы назвали ночь с самым красивым звездопадом в году

Наука

В августе на севере и востоке России можно будет увидеть частное затмение Солнца

Москва, 31 июля 2018, 02:43 — REGNUM  Самый красивый в 2018 году звездопад можно будет наблюдать в ночь на 13 августа, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы собщили, что 11 августа 2018 года на севере и востоке России можно будет увидеть частное затмение Солнца. Максимальная фаза 0,74.

«С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! — отметили в планетарии. — На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды!»

Согласно прогнозу, в эту ночь плотность метеорного потока составит 100 метеоров в час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 июля Московский планетарий собирался провести наблюдение двух редких астрономических явлений, но отменил задуманное из-за непогоды.

Читайте ранее в этом сюжете: Московский планетарий отменил наблюдение «кровавой луны» из-за непогоды

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Астрономия
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