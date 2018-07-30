Петербургский школьник получил «золото» на олимпиаде по физике в Португалии

Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Школьник из Санкт-Петербурга Захар Яковлев стал одним из победителей 49-й Международной физической олимпиады (International Physics Olympiad — IPhO) в Португалии и получил золотую медаль, сообщили 30 июля в комитете по образованию Петербурга.

Захар Яковлев — выпускник 11 класса петербургского лицея «Физико-техническая школа» Академического университета. В настоящее время он поступает на физико-технический факультет Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Всего в олимпиаде по физике участвовали молодые люди из 90 стран. Россию представляли пять школьников: москвичи Григорий Бобков, Станислав Цапаев, Алексей Шишкин, Вячеслав Кузнецов и петербуржец Захар Яковлев. Руководителем сборной команды России на олимпиаде был доцент Московского физико-технического института (МФТИ) Артем Воронов.

Участники соревнований должны были за пять часов решить три теоретические задачи и сделать лабораторную работу. Каждый участник оценивался индивидуально. Всего молодые физики из России сумели завоевать четыре золотых и одну серебряную медали.

У Захара Яковлева в активе уже несколько наград всероссийских и международных олимпиад по физике и программированию, золотая медаль Международной азиатской олимпиады школьников по физике, золотая медаль на командных Международных соревнованиях школьников по математическому моделированию в Сингапуре.