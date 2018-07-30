Учёные нашли метод лечения травм позвоночника у больных раком

Иллинойс, США, , 15:22 — REGNUM Учёные из США нашли метод лечения травм позвоночника у больных раком. Об этом сообщается на сайте университета Иллинойса.

Метод заключается в том, что в хирургический цемент, используемый для лечения переломов позвоночника, были добавлены магнитные частицы, которые были направлены к повреждениям вблизи переломов.

Отмечается, что с помощью этого метода можно стабилизировать позвоночник и обеспечить целевую систему доставки лекарств. Технология может стать лучшим хирургическим вариантом для тех пациентов, у которых первичные опухоли позвоночника или опухоли, которые метастазируют в позвоночник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные предложили идею ранней диагностики онкологических заболеваний с помощью экспериментальной системы, состоящей из тончайшей проволоки и железных наночастиц.

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