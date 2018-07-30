Понедельник, 30 Июля 2018 года
16:52:11 МСК

В бурятском метеорите обнаружили уникальный минерал

Наука

Минерал представляет собой нитрид ванадия и получил название «уакитит»

В бурятском метеорите обнаружили уникальный минерал
Цитата из м/ф «Голубой метеорит». реж Анатолий Петров. 1971. СССР
Метеорит

Екатеринбург, 30 июля 2018, 14:47 — REGNUM  Российские учёные из Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили уникальный минерал в метеорите, найденном в Бурятии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Новый минерал назвали уакититом в честь поселка Уакит в Бурятии, где метеорит был найден группой старателей в 2016 году. Вещество уже зарегистрировано в качестве нового минерала

Минерал представляет собой нитрид ванадия и имеет простую кристаллическую решетку, наполовину состоящую из атомов ванадия, наполовину — из атомов азота.

Как отметил профессор УрФУ Виктор Гроховский, для доказательства открытия нового минерала, нужно было получить данные о его кристаллической структуре.

Читайте также: Липецкий метеорит может получить название «Озёрки»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить